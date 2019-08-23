Осмокеску: у власти должны быть не чинуши, а государственные служащие

О том, почему в политику попадают малокомпетентные и плохо подготовленные люди, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает доктор международного права, профессор Николай Осмокеску.

Сейчас во власти мало тех, кого можно по праву назвать государственным служащим, и много тех, кого хочется назвать "чинуша". По мнению профессора, сегодня у многих есть желание войти в систему государственной службы, но, в большинстве случаев, нет для этого необходимой подготовки.

"Почему-то все считают, что заниматься политикой очень легко. Поэтому, когда люди приходят на государственную службу, они приходят не по призванию, не по влечению, а потому, что преследуют меркантильный интерес", - сказал Осмокеску.

К сожалению, отметил эксперт, слишком часто можно встретить тех, кто стремится прийти во власть ради власти, не для блага народа, а в первую очередь для собственного блага. И этим грешат очень многие – и молодые, и люди постарше.

"Иначе я не могу объяснить, как эти люди переходят из одной партии в другую, из одной политической формации в другую. Таких в свое время называли "летуны". Такие поступки свидетельствуют только о том, что люди ищут личную выгоду. В этом случае говорить о государственных интересах неправильно", - заявил Осмокеску.

Хотя, считает профессор, и есть много честных людей, которые идут во власть, думая о благе страны, но часто не могут применить себя и бороться с системой, выстроенной хитрыми и коварными политиками.

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