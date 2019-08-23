Рейдман: МВФ от всех требует одного – уменьшения социальных расходов

Бывший депутат парламента, экономист Олег Рейдман рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что стоит за рекомендациями международных финансовых организаций, с которыми так быстро и, по оценкам многих экспертов, довольно опрометчиво, согласилась Молдова, приняв инициативы МВФ.

Рекомендации международных финансовых организаций, включая Валютный фонд и Мировой банк – хрестоматийные, они одинаковы для всех. Не важно, о каком уголке мира идет речь – они будут идентичными и для какого-нибудь условного "Берега коровьей кости", и для Восточной Европы, для любой страны в любой части света.

"Любому, кто их слушает, желая получить деньги, они всегда говорят одно и то же: меньше расходов, в том числе социальных", - отметил Рейдман.

Как рассказал экономист, социальные расходы, которые международные финансовые организации обычно предлагают странам "ужать", - это отрасли, важные с точки зрения будущего страны.

"Нам предлагают экономить на здоровье людей, а что такое здоровье? Это продолжительность жизни. Предлагают экономить на образовании, а образование – это те, кто может потом что-то сделать, кто владеет какими-то навыками. Но, по мнению международных финансовых организаций, на это все не надо много тратить, умеющие и знающие не нужны", - заявил Рейдман.

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