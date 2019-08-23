Даги: у Молдовы сегодня нет футбольных звезд, а болельщики не идут на матчи

Глава пресс-службы Федерации футбола Молдовы Виктор Даги рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как так получилось, что интерес к отечественному футболу в Молдове почти угас.

Кишиневские болельщики с ностальгией вспоминают период конца 1990-х – начала 2000-х, матчи команды "Зимбру" с командой "Конструкторул" из Кишинева, с тираспольским "Шерифом" за право называться лучшей командой страны. Тогда игры собирали полные арены – республиканский стадион, стадион "Шериф" во время матчей посещали десятки тысяч болельщиков.

"Сейчас, к сожалению, на сборную столько людей не собирается. Помню, мы играли в 2002 году матч "Шериф" – "Зимбру". Разница в очках там была совсем небольшой, шла борьба за чемпионство. 14 тысяч зрителей пришли посмотреть матч внутреннего чемпионата, стадион "Шерифа" был полон", - сообщил Даги.

По словам эксперта, немаловажную роль в тогдашнем интересе зрителей сыграл уровень футбола и игроков того времени, который был не в пример выше нынешнего. Как отметил Даги, имеет значение и такой фактор, как забота клуба о том, чтобы заинтересовать болельщиков прийти на стадион.

"Если мы возьмем примеры Западных стран, то поход на футбол превращается в большой праздник. На стадионе можно перекусить, купить сувенир. Ребенок может пойти в фан-зону поиграть в футбол. У нас, к сожалению, этот момент не налажен", - сказал Даги.

Кроме того, заметил эксперт, надо признать, что в нынешнее время у молодежи другие интересы, а телефоны им интереснее, чем игра той или иной команды.

Ну и, конечно, одна из причин низкого интереса - уровень футбола в Молдове.

Сегодня болеют за "Барселону" или мадридский "Реал", восхищаются Месси или Криштиану Роналду. Естественно, у Молдовы таких игроков нет, нет тех звезд, на которых можно было бы пойти и получить истинное удовольствие от игры.

"Помню, когда я был мальчиком, я всегда очень хотел купить программку к матчу, для меня было событием, когда в моей коллекции появилась программка матча "Нистру" - "Кузбасс" (Кемерово). После матчей я шел к раздевалкам игроков и ждал, когда они выйдут к своему автобусу, чтобы получить заветный автограф от игроков "Нистру", - добавил Даги.

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