Маленко: важно, чтобы молодые помнили об уроках Второй мировой войны

Память о войне – это то, что объединяет народы Молдовы и России, именно поэтому российско-молдавское сотрудничество очень важно для наших стран, заявил начальник Управления по делам СНГ, содействия международному развитию и интеграции Россотрудничества Сергей Маленко.

История о тех, кто ушел, благодаря кому мы сегодня живем, очень важна для молдавского и российского народов. Важно сохранять память о том, что тогда происходило, рассказал начальник Управления по делам СНГ, содействия международному развитию и интеграции Россотрудничества Сергей Маленко в эфире радиостудии Sputnik Молдова. По его словам, важно извлечь из этих знаний уроки, что нельзя допустить повторения подобного рода трагедии.

Как сообщил гость радиостудии, Россия запланировала достаточно широкую линейку мероприятий.

"Надеемся, что молдавские организации тоже примут участие. Для нас было бы очень важно выйти на создание цифрового проекта, который расскажет на языках ООН о главных сражениях Второй мировой войны, о мемориалах, о братских могилах, которые есть на территориях наших государств", - сказал Маленко.

Еще одно направление деятельности, которое Россия и Молдова могли бы совместно развивать, - это организация поездок для родственников погибших либо для родственников ветеранов, которые ушли уже после войны, с посещением памятных мест сражений, мест боевой славы.

"Отдельная тема - это восстановление мемориалов, воинских захоронений, мест воинской славы. Здесь тоже можно выходить на разработку совместных молдавско-российских проектов", - добавил Маленко.

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Также он подчеркнул важность работы по поддержке поисковых организаций, и, как считает эксперт, было бы очень правильно, чтобы к работе поисковиков Молдовы, Белоруссии, Российской Федерации подключились и граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, где войны не было, но которых война тоже коснулась напрямую.

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