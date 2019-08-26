Даги: чем продиктована смена тренера в сборной Молдовы по футболу

Недавно у руля молдавской сборной встал новый тренер, поскольку Александр Спиридон не справился с поставленной перед ним задачей. После четырех туров в квалификации Евро-2020 молдавская сборная занимает лишь пятую строчку с тремя баллами. К сожалению, игра сборной не радовала болельщиков, вызывая справедливую критику. Поэтому новым главным тренером национальной сборной Молдовы по футболу был назначен Семен Альтман.

"У нас в настоящее время есть три очка в турнирной таблице, в победе над Андоррой. Ожидания болельщиков были другими, федерации – тоже, и президент федерации Леонид Олейниченко встретился с бывшим уже тренером сборной, и они решили расторгнуть действующий контракт", - сообщил Даги.

Тренер, по словам пресс-секретаря федерации, сделал все, что было в его силах. В послужном списке Александра Спиридона - работа в прошлом с Мирчей Луческу в таких командах, как "Шахтер", "Зенит". У тренера есть опыт побед на международной арене, он выиграл вместе с "Шахтером" Лигу Европы.

"К сожалению, у тренера такая судьба, если команда выиграет, всегда благодарят спортсменов за победу. Если проигрывает, виноват всегда один человек, и это тренер. Спиридон мог бы до сих пор тренировать сборную, если бы мы не проиграли 4:1 Франции, или не уступили Турции 0:4. За тренера говорят его результаты", - заявил Даги.

В любом случае, как подчеркнул пресс-секретарь Молдавской федерации футбола, новый тренер сборной, Семен Альтман, отлично понимает, что перед ним поставлена цель. До конца отборочного цикла еще шесть матчей. Президент Федерации поставил задачу: в этих шести матчах необходимо набрать, как минимум, шесть очков.

"Если с Альтманом сборная не наберет эти шесть очков, у нас будет другой тренер", - заключил Даги.

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