Осмокеску: Молдова из "сказки об успехе" превратилась в "сказку о проблемах"

Бывший заместитель министра иностранных дел, советник первого президента Молдовы, доктор международного права, профессор Николай Осмокеску рассказал, как Молдову воспринимали на международной политической арене после провозглашения ею независимости, и почему Молдова так и не стала примером успеха.

Когда в 1990 году Молдова приняла декларацию о суверенитете, а потом в 1991 декларацию о независимости, работники министерства иностранных дел страны практически не бывали дома, находясь в бесконечных зарубежных поездках. На тот момент замглавы внешнеполитического ведомства Осмокеску и председатель комиссии по международным связям Василий Неделчук ездили буквально по всем международным канцеляриям, стучались в двери, просились на прием. Кто-то принимал наших дипломатов сразу, кто-то позже, но все же соглашался принять.

"Многие и понятия не имели о Молдове. Знали отдельных наших деятелей культуры. Но что такое Молдова как государство – в мире не имели особых представлений. Я считаю своим достижением, что после объявления независимости начали очень быстро приходить документы о признании. Значит, мы не зря стучались в эти двери", - заявил Осмокеску.

Как отметил эксперт в интервью радиостудии Sputnik Молдова, в декабре 1991 Молдову признали Соединенные Штаты, об этом стало известно, когда должны были начаться торжественные мероприятия по случаю избрания президентом Мирчи Снегура. В мире на Молдову смотрели, как на перспективное с точки зрения развития государство. Это порождало у многих чувство эйфории, что так будет всегда. Когда в 1992 году страна стала членом ООН, все считали, что это огромный успех молдавской дипломатии. Кульминационным моментом признания стал прием Молдовы в Совет Европы.

"Нас приняли, как государство, стремящееся быть правовым и социальным. Нам доверяли. Один из тогдашних лидеров Евросоюза даже назвал Молдову "страной успеха". К сожалению, потом все это стало притихать, так как внутри самого государства не было четких приоритетов ни во внутренней, ни во внешней политике. И бывшая "Сказка об успехе" превратилась в "Сказку о проблемах", - заключил Осмокеску.

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