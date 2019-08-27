Рейдман: молдавская государственность возникла не 28 лет назад

Экономист, экс-депутат, бывший советник президента по экономическим вопросам Олег Рейдман в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает о молдавской государственности и о том, какими были его чувства, когда 27 августа 1991 года Молдова провозгласила независимость.

День, когда Молдова объявила о своей независимости, дольно давнее событие. Как вспоминает Рейдман, в тот момент ему сложно было спрогнозировать, чем закончатся стремительно развивавшиеся события 28-летней давности.

"Как человек, родившийся в Молдавии, живший здесь, танцевавший молдавские танцы, и получивший высшее образование в России, я не ожидал ничего подобного. Я гордился, что живу в Советском Союзе, гордился тем, что я из Молдавии. И ничего подобного тому, что произошло, я не ждал", - отметил гость Sputnik Молдова.

Когда была провозглашена независимость Молдавии, Рейдман, по его словам, задавался вопросами, как страна теперь выживет, какие у нас будут отношения с нашими братьями – бывшими соседями, да и сможет ли страна выжить самостоятельно. Как ему представлялось, предприятия (а он тогда трудился на большом оборонном предприятии) будут сохранены, будут работать, а между всеми странами – членами бывшего СССР сохранятся добрососедские отношения.

Говоря о самом феномене государственности, Рейдман заявил, что на самом деле, для тех, кто знаком с историей, очевидно, что молдавская государственность сложилась не в последние 28 лет, она возникла гораздо раньше, хотя мы и празднуем 27 августа независимость страны.

"В конце концов, молдавская государственность возникла не 28 лет назад, в 1991 году, она была значительно раньше, приобретала разные формы. Если правильно учить историю, то мы видим, что закончился определенный цикл и молдавская государственность восстановилась в полном объеме. Теперь не надо было ни с кем делиться суверенитетом", - заключил Рейдман.