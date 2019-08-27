Экономист: Кишинев может остаться единственным обитаемым городом страны

К моменту независимости мы получили Молдову, которая определялась, как страна индустриально-аграрная. Доля промышленности в общественном продукте (тогда ВВП не считался) была около 60 процентов. Сегодня этот показатель составляет меньше 20 процентов. Однако, заявила Шеларь, цифры – это вещь, удобная для математиков и экономистов, но непонятная большинству людей. Поскольку оперировать цифрами можно как угодно.

"Если за точку отсчета взять 1990 год, то сейчас Молдова производит менее 80 процентов от уровня тех лет. Но если мы возьмем 1994, то у нас производится в 2 раза больше, чем в 1994. То есть, цифры – они ни о чем особенно не говорят, это просто статистика, которую можно показать на графике, можно объяснить", - сказала экономист.

Возврат к той Молдове, которая была до провозглашения независимости, безусловно, сегодня невозможен. Нет того большого единого рынка, частью которого мы являлись, под который была заточена структура экономики Молдовы. Если посмотреть на структуру экономики, мы увидим, почему людям в стране некомфортно.

"Наше отношение к образованию и культуре всему виной. В каждом селе раньше был дворец культуры. У нас были большие сельские школы. Сегодня у нас вместо этого строятся торговые центры. Основной источник роста экономики у нас – торговля, причем, не собственными товарами, а товарами, которые мы завозим. Молодежь уезжает, мы ее ничем не удерживаем. Без увеличения расходов на культуру, образование, здравоохранение мы не сохраним малые города и села, ну а Кишинев в один прекрасный день останется единственным населенным пунктом", - заявила Шеларь.

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