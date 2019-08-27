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Валерий Коровин
© Sputnik / Дмитрий Донской

Эксперт рассказал, какие вопросы важны в диалоге Путина и Эрдогана

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Главной темой для обсуждения президентов служат вопросы безопасности, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

В первую очередь на встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться вопрос вокруг Сирии, заявил радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя визит президента Турции в Россию. 

Встреча президента РФ В. Путина с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом на авиасалоне МАКС
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57 -фото

Президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим во вторник с визитом в Москву, открыл авиакосмический салон МАКС-2019.

"Наши западные "партнеры" очень болезненно относятся к тому, что Турция и Россия встраивают отношения помимо их контроля и участия", - заявил эксперт.

Президенты обеих стран на экспозиции Международного авиационно-космического салона 2019 (МАКС) осмотрели новейший российский истребитель Су-57.

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