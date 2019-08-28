Мокану: больше всего граждане Молдовы недовольны денежными доходами

Проблемы социально-экономической сферы – это тот фактор, который, по мнению граждан республики, является основной причиной высокого уровня бедности в стране, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова руководитель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Молдавское общество сильно расколото по уровню доходов – в стране есть прослойка богатых и основная масса бедных граждан, а средний класс, везде являющийся основой общества, в Молдове представлен слабо. Как свидетельствуют социологические исследования, прежде всего наше общество волнуют проблемы социально-экономической сферы.

"Люди недовольны, прежде всего, денежными доходами – своей заработной платой, пенсиями, пособиями. Также среди лидеров недовольства - высокие цены на продукты питания, товары первой необходимости, коммунальные услуги", - отметил Мокану.

Высокие цены граждане считают одним из основных факторов, порождающих бедность. Кроме того, недовольство граждан вызывает отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест. Люди не жалуются, что работы для них нет вообще, но, по их словам, хорошо оплачиваемые, привлекательные рабочие места отсутствуют. При этом мест, где требуется физический труд, достаточно, но в этом случае речь идет о низкооплачиваемой работе.

Кроме того, одна из проблем нашего общества состоит в том, что город и село в республике в плане доходов очень сильно разделены. Стратификация города и села очень сильно отличаются.

"Если в селе глава семьи получает доход более 5000 леев, он себя может отнести к среднему классу. В городе ситуация иная – человек с доходом в 5000 леев относится к нижнему сегменту среднего класса, почти на грани бедности. То есть, в городе социально-имущественная стратификация очень сильно отличается от села. Причина этого – в отсутствии регионального развития", - заключил социолог.

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