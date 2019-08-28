18:34 28 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD17.94
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.71
Поиск
Олег Рейдман
© Sputnik / Miroslav Rotari

Рейдман: если есть способ не платить налог, его никогда не заплатят

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0

Эксперт в области экономики Олег Рейдман рассказал о своем отношении к законопроекту, который предусматривает аннулирование 10-процентной ставки НДС и возвращение к ставке в размере 20% для экономических агентов, работающих в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе).

Предсказуемость и последовательность налоговой политики – это альфа и омега любого доверия бизнес-среды к государству и его налоговым инструментам, заявил экономист в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Он сообщил, что был против снижения налога на HoReCa, когда такой закон был принят. Но поскольку ситуация уже сложилась так, нельзя было в связи со сменой правительства менять и политику, считает эксперт.

"Национальные цели должны быть независимы от правительства. Побеждать и проигрывать должны те правительства и общественные силы, которые предлагают достижения этих целей быстрейшим образом. А здесь смена политического победителя повлекла за собой изменение правил для тех, кто носит подносы с борщом", - заключил Рейдман.

По мнению экономиста, подобные меры не поспособствуют наполненности бюджета и ничего не дадут, потому что в нашей молдавской бизнес-среде есть своеобразный спорт: если налоги можно не платить, то их надо не платить.

День вина в Кишиневе, центральная площадь города
© Sputnik / Miroslav Rotari
HoReCa: МВФ сказал — "надо", Минфин ответил — "есть"

Поэтому основной упор должен быть сделан на администрировании налогов. Рейдман заметил, что есть косвенные методы, позволяющие выявить реальный доход заведения.

"В Италии тоже в свое время выводили на чистую воду рестораны и кафе. Специалисты взяли счета ресторана, посидели за столиками и говорят: вы постирали за месяц 500 скатертей. Значит, у вас на эти 500 скатертей было столько же посетителей, не меньше. Вы же скатерти стираете не для того, просто чтобы постирать? Средний чек у вас вот такой, значит, вот какая у вас должна быть выручка. А у вас половина показана," – рассказал Рейдман.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Социалисты объяснили, почему правительство предложило поднять налоги
Муравский: для бизнеса стабильность и предсказуемость важнее низких налогов
Правительство одобрило предложения минфина по ужесточению налоговой политики


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Празднование Дня независимости в Молдове
Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости
Путин оценил выступление российской сборной на WorldSkills-2019
Путин оценил выступление российской сборной на WorldSkills-2019
Протесты организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и Нашей партией.
Вечная борьба за власть: как прошли 28 лет независимости в молдавской политике

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться