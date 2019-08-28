Рейдман: если есть способ не платить налог, его никогда не заплатят

Эксперт в области экономики Олег Рейдман рассказал о своем отношении к законопроекту, который предусматривает аннулирование 10-процентной ставки НДС и возвращение к ставке в размере 20% для экономических агентов, работающих в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе).

Предсказуемость и последовательность налоговой политики – это альфа и омега любого доверия бизнес-среды к государству и его налоговым инструментам, заявил экономист в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Он сообщил, что был против снижения налога на HoReCa, когда такой закон был принят. Но поскольку ситуация уже сложилась так, нельзя было в связи со сменой правительства менять и политику, считает эксперт.

"Национальные цели должны быть независимы от правительства. Побеждать и проигрывать должны те правительства и общественные силы, которые предлагают достижения этих целей быстрейшим образом. А здесь смена политического победителя повлекла за собой изменение правил для тех, кто носит подносы с борщом", - заключил Рейдман.

По мнению экономиста, подобные меры не поспособствуют наполненности бюджета и ничего не дадут, потому что в нашей молдавской бизнес-среде есть своеобразный спорт: если налоги можно не платить, то их надо не платить.

Поэтому основной упор должен быть сделан на администрировании налогов. Рейдман заметил, что есть косвенные методы, позволяющие выявить реальный доход заведения.

"В Италии тоже в свое время выводили на чистую воду рестораны и кафе. Специалисты взяли счета ресторана, посидели за столиками и говорят: вы постирали за месяц 500 скатертей. Значит, у вас на эти 500 скатертей было столько же посетителей, не меньше. Вы же скатерти стираете не для того, просто чтобы постирать? Средний чек у вас вот такой, значит, вот какая у вас должна быть выручка. А у вас половина показана," – рассказал Рейдман.

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