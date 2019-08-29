Шеларь: молдавская экономика загоняет себя в ловушку несамостоятельности

Молдове стоит оценить свои экономические возможности, понять, какие они, и ориентироваться на то, что мы хорошо можем делать, полагает директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

В Молдове, пока и медленно, но устойчиво растет сектор IT. Если взглянуть на статистический документ под названием платежный баланс, можно заметить, что именно эта услуга начинает все более значительно влиять на наши показатели в балансе услуг. По мнению Шеларь, стоит задуматься и сделать эту отрасль одним из приоритетов молдавской экономики. И вот так отрасль за отраслью перебрать то, что у нас получается, и сделать упор на развитие именно в этих сферах.

"Посмотрите на наше сборочное производство, которое мы гордо называем автомобильной промышленностью Молдовы. С одной стороны, это плюс, поскольку создаются рабочие места и за пределами Кишинева. Но здесь нужно задуматься о том, не загоняем ли мы себя в ловушку, поскольку ничего не делаем самостоятельно", - заявила Шеларь в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам экономиста, в Молдове экспорт товаров, произведенных на давальческом сырье, устойчиво увеличивался с 1994 года, когда мы подписали с Евросоюзом соглашение в области текстильной продукции.

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В этом случае, подчеркнула Шеларь, речь идет о производстве не товаров, а услуг, поскольку мы, получается, просто продаем наши услуги по изготовлению текстильных изделий из сырья, предоставленного странами Евросоюза.

"При этом мы никак не продвигаем те компании, которые научились у Евросоюза, но стали самодостаточными. Они пока очень маленькие, не могут наводнить рынки. Но мы их тоже не рекламируем, не поддерживаем, не продвигаем даже на внутреннем рынке", - заметила Шеларь.

Переосмыслить экономику – это значит оценить свои возможности, понять, что они такие, какие есть, что Молдова никогда не сможет произвести такой объем помидоров, как, скажем, Турция. Да это, подчеркнула экономист, нам и не нужно.

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"Надо понять, что мы можем. А можем мы производить традиционную продукцию. Не используя сорта и сырье других стран, а свои, потому что в этом наше своеобразие. Закон об экологически чистой продукции у нас принят лет 10 назад, но нестабильность и недоверие к власти не стимулирует производителя развиваться в этом направлении", - добавила Шеларь.

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