Баранец: каким может быть военное сотрудничество между Молдовой и Россией

Впервые за 28 лет независимости Молдовы глава российского военного ведомства посетил нашу страну. Сергей Шойгу встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, со своим молдавским коллегой Павлом Войку, которому передал боевые знамена частей, отличившихся в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции. Министр обороны России также предложил молдавской стороне полноформатное восстановление военного сотрудничества с Россией в рамках СНГ. Комментируя итоги этого визита в интервью радиостудии Sputnik Молдова, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что сотрудничество в военной сфере между Молдовой и Россией может быть очень перспективным.

"Сейчас в российско-молдавских отношениях намечается потепление. И мне кажется, что и визит Шойгу в Молдову, передача знамен – это все в общем-то указывает на то, что начинается некий новый период в российско-молдавских отношениях", - отметил военный эксперт.

По его словам, возможностей для сотрудничества Молдовы и России в военной сфере очень много. Как рассказал Баранец, можно создать комитет российско-молдавских военно-технических отношений, учить молдавских и российских курсантов и офицеров в российских вузах. Можно учитывать интересы Молдовы в перевооружении. Как на территории России, так и на территории Молдовы можно проводить учения, стрельбы, маневры, которые будут взаимовыгодны для обеих сторон - было бы желание.

"Я с очень большой надеждой смотрю на эту перспективу, потому что у меня возникло ощущение, что Молдавия начала меняться. Я понимаю, почему сейчас Молдавия все больше поворачивается лицом к России. Молдавии уже просто надоело быть разменной картой в Европе", - заключил Баранец.

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