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Николай Осмокеску
© Sputnik / Miroslav Rotari

Осмокеску: Молдове необходимо строить отношения и с Востоком, и с Западом

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Тема:
Молдова после политического кризиса (91)
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Можно выстроить нормальные, абсолютно равноправные отношения и с нашими западными партнерами, и с партнерами на Востоке, убежден бывший заместитель министра иностранных дел, советник первого президента Молдовы, доктор международного права, профессор Николай Осмокеску.

Любая страна, независимо от ее экономического, военного, интеллектуального и прочего потенциала должна стремиться к добрососедству и к выстраиванию абсолютно равноправных отношений с любым государством. Вне зависимости от того, Восток это, Запад, Африка или Латинская Америка. Безусловно, это не исключает того, что во внешней политике страны должны быть обозначены приоритеты. Об этом заявил Осмокеску в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Многие страны принимают основные направления внешней политики, директивы внешней политики, даже закон о внешней политике. Я убежден, что можно выстроить нормальные, абсолютно равноправные отношения и с нашими западными партнерами, и с партнерами на Востоке", - сказал Осмокеску.

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Но для того, чтобы отношения действительно складывались на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, необходимо реально работать, а не просто декларировать свои намерения, подчеркнул дипломат. За лозунгами должны стоять реальные дела.

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"Нам стоит вспомнить нашу Конституцию. Там написано, что Республика Молдова строит свои отношения с другими государствами на основе уважения устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права. Кто мешает нам соблюдать все эти принципы? Нам нужно вести трезвую, здравомыслящую внешнюю и внутреннюю политику", - заключил Осмокеску.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (91)

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Теги:
Запад, Восток, Молдова


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