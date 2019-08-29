Муравский: о судьбе аэропорта вполне можно договориться

Аэропорт Кишинева был, есть и остается государственным, так что те эксперты, которые ведут разговоры о "национализации" просто не владеют темой, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист, экс-вице-премьер правительства Молдовы Александр Муравский.

Международный аэропорт Кишинева перешел под управление компании, которая принадлежит известнейшей династии финансистов Ротшильдов. Некоторые эксперты в связи с этим говорят о необходимости национализации аэропорта.

"Ну что я могу сказать таким экспертам? Не надо нас агитировать национализировать аэропорт, потому что сам аэропорт никто не продавал. Он был и остался государственным", - заявил Муравский.

Как разъяснил экономист, аэропорт отдали на 49 лет в концессию частной фирме. То есть, компания Aviainvest получила право обслуживать аэропорт, за что должна была выплачивать государству определенную сумму и взять на себя все права на обслуживание, а взамен получала часть прибыли. По договору, Aviainvest должна была вложить определенные деньги в модернизацию аэропорта. Естественно, эти деньги компания могла вернуть себе, получая прибыль, но обязана была вкладываться в обслуживание. Через 49 лет истекает срок этой сделки, и аэропорт вновь возвращается под управление государства, которое уже делает с ним, что считает нужным. Теперь это право на концессию купил Ротшильд. То есть, он просто забрал права выполнять функции по обслуживанию.

"Аэропорт как был государственным, так и остался. Поэтому проблема не в том, что мы потеряли аэропорт, а в том, насколько этот договор был заключен без причинения государству ущерба с точки зрения потенциальной прибыли. Есть сведения, что Aviainvest обещала инвестировать 200-250 миллионов евро, а прибыли за это получит 700 миллионов. И вопрос заключается в том, не слишком ли жирный кусок прибыли ему достался", - сообщил Муравский.

По словам эксперта, возможно пересмотреть этот договор. Необходимо сесть за стол с Натаниэлем Ротшильдом или его представителями, взять договор, хороших юристов и начинать переговоры. В 1999 году Муравский полгода потратил на то, чтобы договориться с Европейским банком реконструкции и развития по пересмотру трех договоров с Молдовой.

"На первую мою просьбу пересмотреть договора мне ответили, что я с ума сошел. А через полгода мы все-таки подписали пересмотренные договора, с изменением в нашу пользу ряда условий. Так что в жизни все возможно", - заметил Муравский.

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