Эксперт рассказал, быть ли Молдове союзником России

Российский военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов разбирался, есть ли перспективы сотрудничества в военной сфере между Молдовой и Россией.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу побывал в Республике Молдова, и в ходе своего визита предложил подписать соглашение о сотрудничестве между оборонными ведомствами Молдовы и Российской Федерации сроком на три года. Такого рода сотрудничество могло бы успокоить ситуацию в Восточной Европе, считает Коновалов.

"Желание наших стран договариваться о военно-техническом сотрудничестве – это показатель движения вперед, потому что это всегда означает: отношения государств выходят на новый, более высокий уровень", - заявил эксперт.

По его словам, во взаимоотношениях России и Молдовы существует, с одной стороны, взаимное притяжение, которое сохранилось еще со времен, когда мы были единым государством, но с другой стороны, есть проблема Приднестровья. Как подчеркнул Коновалов, важно то, что взаимоотношения между нашими странами, хоть и не самые простые, но сохраняются.

"Нет особой необходимости в том, чтобы Молдова становилась военным союзником Российской Федерации, потому что ситуация в регионе не самая простая. Рядом - Румыния, где американцы разворачивают серьезную военную инфраструктуру. Украинская ситуация тоже далека от разрешения. Для Москвы сейчас нет необходимости каким-то образом раскачивать ситуацию", - отметил эксперт.

России, безусловно, важно вернуть отношения на дружеский уровень, но руководство Молдовы должно решить, быть ли стране союзником России. Сотрудничество России и Молдовы, полагает Коновалов, серьезно успокоит страсти в регионе, на происходящее в котором за последние пять лет в панике смотрела вся Европа.

"Москве и Кишиневу предстоит рассмотреть дальнейший совместный путь. Но мне наше будущее представляется позитивным", - заключил Коновалов.

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