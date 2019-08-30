Эксперт: для иностранцев Кишинев – это "малый Вавилон"

Может ли Кишинев быть интересен как туристический объект и чем молдавская столица удивляет туристов, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал гид-экскурсовод Федор Евстигнеев.

Одна из особенностей Кишинева – сочетание несочетаемого. Здесь оставили свой след все этносы, когда-либо проживавшие в его пределах. Евстигнеев в эфире радиостудии Sputnik Молдова отметил, что иностранцев удивляет, как в одном городе соседствуют реликвии многих народов. История Кишинева – это не только история молдаван, но и история сербов, болгар, евреев, греков, армян…

"Иностранцам нужно показывать и объяснять: вот это церковь, которая появилась, когда сюда переселились армяне, вот этот объект построен благодаря болгарам, этот – сербам, а это остатки синагоги… Знаете, что у нас раньше было 77 синагог? Все эти здания ассоциируются с различными народами", - отметил Евстигнеев.

Экскурсовод рассказал, что обязательно посещает с туристами водонапорную башню Кишинева, памятник промышленной архитектуры. Поднимаясь вверх, можно ознакомиться со всеми периодами истории города. Проходя по этой башне, поднимаешься на верхнюю площадку и видишь весь Кишинев. Говоря о том, что может быть необычным для иностранцев, гид сообщил, что нужно присматриваться к маленьким деталям.

Переживающее вторую молодость озеро Валя Морилор, бывшее Комсомольское, нравится всем, главное - подать его с правильной точки. Или отреставрированный Органный зал, бывшее здание банка, на котором до сих пор сохранились определенные элементы. Евстигнеев подчеркнул, что оно стоит внимания, поскольку это абсолютно нехарактерный стиль для Кишинева. Также интересным объектом является греческая церковь, в конструкции которой использовано уникальное сочетание красного кирпича и белого камня-ракушечника.

"А офис железной дороги, бывшее здание суда? Стоит войти внутрь, как охранники вам расскажут, что именно здесь Григорий Котовский сбежал из под стражи, выпрыгнув в окно. У нас везде можно найти здание, про которое есть, что рассказать. Вы въезжаете в Кишинев через Ворота города. Спускаетесь дальше, там вокзал, тоже интересный архитектурный объект. Гостиница Кишинэу, созданная архитектором Курцем. Кстати, многие иностранцы приезжают к нам, чтобы увидеть здания советской эпохи", - сообщил Евстигнеев.

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