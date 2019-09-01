Потеряно при переводе. Откуда берутся названия, не связанные с фильмом?

Бывает, что хочется посмотреть понравившийся фильм на языке оригинала – но найти его получается далеко не сразу. Потому что по-английски картина, оказывается, называется по-другому, и русский заголовок с оригинальным не имеет ничего общего. Как и зачем меняются названия фильмов, откуда в них появляются лишние слова и куда пропадают смыслы?
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