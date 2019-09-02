Муравский рассказал, как граждане Молдовы компенсируют "кражу века"

Известно, что знаменитую "кражу миллиарда", пропавшего из молдавского бюджета, повесили на рядовых налогоплательщиков, решив, что возвращать эти деньги в бюджет должны именно они.

Технически это происходит так: министерство финансов выпустило облигации на сумму долга, около 13 миллиардов леев. Кроме облигаций, были выпущены купоны – это проценты, где-то еще приблизительно 11 миллиардов леев. В общей сумме получается около 25 миллиардов леев.

Министерство передало их Национальному банку. Теперь каждый год национальный банк предъявляет купоны к оплате процентов, и потом наступит время, когда будет предъявлять уже облигации на основную сумму. За 25 лет Нацбанку должно поступить 25 миллиардов.

"Деньги берутся из бюджета. В бюджете есть статья – обслуживание внутреннего и внешнего долга. Ежегодно из бюджета Республики Молдова правительство должно передавать Национальному банку около 800 миллионов леев. То есть, эти 800 миллионов леев могли быть потрачены на ремонт дорог, на школы, на какие-либо нужды граждан", - сообщил Муравский.

Как подчеркнул экономист, деньги при этом остаются в казне. Просто у государства есть, образно говоря, два кармана. Один – это Национальный банк, а второй карман – это правительство. Собственно, в ближайшие несколько лет государство будет перекладывать деньги из одного кармана в другой.

"Эти деньги могли бы пойти на решение определенных финансовых проблем, но это не значит, что каждый в уплату долга будет вынужден выложить часть своей зарплаты", - заключил Муравский.

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