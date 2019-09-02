Баранец: думаю, политикам хватит ума действовать в интересах народа Молдовы

Возможно ли сотрудничество Молдовы с Российской Федерацией в военной сфере, и не будет ли это противоречить статье Конституции Молдовы, в которой закреплен нейтральный статус государства, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

В Молдове достаточно мудрых политиков, которые способны действовать таким образом, чтобы ни у кого не возникало желания обвинить страну в неспособности вести независимую политику. Задача этих политических сил - выстроить свою стратегию так, чтобы у Запада не было никаких принципиальных претензий по поводу сотрудничества Молдовы с Российской Федерацией.

"Мы должны сегодня отбросить в сторону политические амбиции и думать о том, чтобы лучше жилось и молдавскому, и российскому народу. А для этого надо вернуться на позиции нашего прочного сотрудничества", - заявил Баранец в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

По словам эксперта, молдавским политикам хватит ума, чтобы вести такую политику, которая бы отвечала интересам молдавского народа. И не приходится сомневаться в том, что у молдавско-российского сотрудничества есть великие потенциальные взаимные выгоды.

"Если Молдова захочет поучаствовать в учениях НАТО, куда их пригласят, мы из этого трагедии делать не будем. Нам самое главное, чтобы молдавский народ продолжал видеть в России своего великого и надежного друга", - отметил Баранец.

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