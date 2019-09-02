Клепацкий: поднимать вопрос о репарациях в наши дни бессмысленно

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского телевидения обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии.

По словам Блащака, "Россия приняла такое решение" и "Польша не была суверенна" в нем. Он также настаивает на том, что вопрос репараций не закрыт.

В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий прокомментировал ситуацию.

Он подчеркнул, что еще в 1945 году, в ходе Потсдамской конференции было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954-го их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

"Что касается вопроса репараций, то решение было принято на двусторонней основе, а не каждая сторона сама по себе решала, отказываться или требовать полного возмещения этих выплат. Поднимать сейчас этот вопрос, на мой взгляд, просто бессмысленно – тогда играли роль другие факторы и соображения, пересмотреть их сейчас просто невозможно, потому что субъектов этих соглашений нет. Да, Россия является правопреемницей Советского Союза, но это не значит, что она должна пересматривать этот вопрос во взаимоотношениях с ФРГ", – сказал Клепацкий.

Он отметил, что в последнее время наблюдаются попытки переписать историю. И, в частности, по теме развязывания Второй мировой войны.

"В Польше об этом теперь все время будут заявлять – это их долгосрочная игра. Что здесь сказать… Когда человеку нечего делать, он всегда изыскивает предмет для такого поведения. Будто больше нет ничего интересного, кроме как заниматься пересмотром истории. Причем это пересматривается всегда в сторону Польши. Это касается и обеления ее роли в развязывании Второй мировой войны – пусть поднимут свои документы 1934-1935 годов, когда они пытались сколотить военный союз с Германией для нападения на Советский Союз, а теперь они утверждают обратное, по ходу поднимая вопрос о репарациях. По-моему, дело это безнадежное, но политически оно поднимается польской стороной", – отметил Клепацкий.

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