Осмокеску: граждане Молдовы теряют веру во власть и государство

Что мешает Молдове стать благополучной и обеспеченной, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экс-замминистра иностранных дел, советник первого президента Молдовы, доктор международного права, профессор Николай Осмокеску.

Фундаментальное препятствие для того, чтобы Молдова стала успешным государством, заключается в том, что мы не умеем ставить перед собой реальные задачи, полагает Осмокеску. Нам необходимо не претендовать на лидерство и превосходство в какой-либо сфере, а ставить перед собой осуществимые цели.

"Мы, к сожалению, находимся в фазе полного "раздрая". Необходимо думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. А думать о будущем нужно, принимая законы, рассчитанные на будущее, а не на решение сиюминутных задач", - отметил Осмокеску.

Как заявил эксперт, нужно сделать все возможное, чтобы ориентировать людей на четкие политические и системные интересы.

Молдова, пожалуй, единственная страна в мире, где зарегистрировано почти 50 политических партий и движений на такое относительно небольшое количество населения и на такую небольшую территорию.

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"Это приводит к тому, что люди теряют веру в политическую систему, институты и учреждения государства, ветви власти. Государство должно служить нам, а не мы государству. И когда мы это поймем, мы научимся правильно ориентироваться в политике, поймем, кому отдавать свой голос, и научимся требовать с тех, кто нами правит", - сказал Осмокеску.

Сейчас, считает эксперт, политическое поле Молдовы – это лоскутное одеяло. Каждый политический игрок преследует разные интересы. Но если сравнить предвыборные документы партий, то увидим, что многие из них состоят в основном из популистских лозунгов, за которыми даже не видно цели, стоящей перед теми или иными политическими силами.

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