Эксперт: аэропорт "прошляпили" из-за внутрипартийной борьбы

Экс-прокурор Кишинева Иван Дьяков считает, что внутренний конфликт в блоке ACUM стал одной из причин, почему ситуация вокруг аэропорта Кишинева зашла в тупик.

Не утихают страсти вокруг передачи концессии на международный аэропорт Кишинева фирме, владельцем которой является Натаниэль Ротшильд. Известно, что министр экономики Вадим Брынзан встречался с представителем компании, которая приобрела 95-процентный пакет акций "Avia Invest". Депутат от блока ACUM Игорь Мунтяну тем временем заявил, что необходимо объявить сделку о концессии аэропорта недействительной.

"Идет скрытая борьба внутри блока ACUM. Возьмите для примера, что говорят сторонники PAS, и что говорят сторонники DA. Сторонники DA говорят, что там кража, хищение, что все незаконно, надо все проверить и довести до ума. А сторонники PAS придерживаются позиции, что извините, но поезд ушел", - рассказал Дьяков в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам юриста, политическая сила совершенно однородна, если говорить об идеологии, но при этом внутри блока идет неприкрытая борьба в преддверии электоральных событий.

Как полагает Дьяков, шум вокруг этой сделки и противоречия относительно дальнейшей судьбы аэропорта – тот самый случай, который не должен был становиться достоянием общественности.

"Вы скажите обществу, какое решение вы совместно приняли. Пусть это будет единое видение блока ACUM. До общества нужно донести одну окончательную позицию. Нас они заставляют ссориться, разделяясь на сторонников PAS и сторонников DA. А сделка тем временем завершена", - заявил Дьяков.

Эксперт также заявил, что теперь остается надеяться на то, что репутация Ротшильда как бизнесмена более-менее чиста, а намерения серьезны, так что аэропорт удастся превратить в более-менее приличное предприятие.

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