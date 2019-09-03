Муравский рассказал, ждет ли Молдову рост цен

Один из самых чувствительных ударов по карману граждан Молдовы – это новые тарифы на электричество. Как известно, повышение цен на электроэнергию влечет за собой подорожание всех групп товаров. По мнению Муравского, цены действительно будут расти, однако не стоит ждать очень резкого и значительного скачка.

"В производстве многих товаров доля электричества очень маленькая. Так что в первую очередь подорожание коснется тех товаров, где затраты ресурсов высокие, например, производство сахара", - отметил экономист.

Однако, по словам эксперта, повышение цен в одной отрасли, которая прямо либо косвенно затрагивает остальные, автоматически влечет за собой повышение и в других отраслях. Естественно, будет повышение цен и в других секторах, но не стоит ждать резкого, "взрывного" роста стоимости товаров.

Муравский напомнил, что в 1998-1999 годах очень резко были повышены тарифы. Произошло это потому, что на протяжение семи предыдущих лет тарифы не менялись. Ответственным за регулировку тарифов было правительство, но оно все время находилось в ситуации предвыборной борьбы: то местные выборы, то президентские выборы, то парламентские, и любое правительство, которое пошло бы на повышение тарифов, ставило бы себя в этой ситуации под удар.

"Для того, чтобы не повторялась ситуация, когда правительство из-за политических причин удерживает тарифы, было принято решение пойти по европейскому пути и создать орган, который будет регулировать тарифы, не завися при этом от правительства", - сообщил эксперт.

В этом случае, заявил Муравский, в задачи правительства входит поддержка наименее защищенных слоев общества с помощью субсидий, социальных компенсаций и других мер.

"Министр экономики должен в этой ситуации объяснить населению, что понимает недовольство граждан, однако, так как правительство не занимается тарифной политикой по законодательству Республики Молдова, то все, что они могут сделать – это рассмотреть меры социальной поддержки", - заключил экономист.

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