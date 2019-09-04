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Sergiu Postică
© Photo: Facebook / Sergiu Postica

Эксперт: никто не несет ответственность за зловоние в Кишиневе

Радио
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Общественный активист, автор петиции "Подпишись против скверного запаха от реки Бык" Серджиу Постикэ рассказал о новых случаях загрязнения самой крупной водной артерии Кишинева.

Основной источник загрязнения реки Бык – это очистные сооружения Кишинева, а вовсе не выбросы промышленных предприятий, как пытаются нас убедить отдельные ответственные лица. Именно сбросы с очистных сооружений и являются причиной неприятного запаха, который ощущается практически по всему городу. Об этом сообщил Постикэ в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

"Мы специально пригнали экскаватор и расчистили территорию у реки Бык рядом с очистными сооружениями, чтобы был проход, и каждый мог подойти и убедиться, что источник загрязнения – именно очистные", - заявил общественный активист.

По мнению Постикэ, загрязняет реку не местный спиртзавод, как утверждают многие СМИ, хотя и у завода есть определенные проблемы. Но видеосъемка, сделанная возле территории очистной станции, подтверждает, что сбросы в реку Бык – именно с очистных сооружений.

"Евросоюз выделил 20 миллионов евро на модернизацию очистных, и до сих пор работы не выполнены! Темпы строительства – черепашьи, на территории возятся четверо рабочих. Два года уже идет реконструкция", - отметил Постикэ.

По словам активиста, на месте были представители городских властей, которые утверждают, что станция работает в нормальном режиме.

Река Бык, архивное фото.
© Sputnik / Nicu Goncear
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Единственная лаборатория в Кишиневе, которая уполномочена проводить анализы воды и результаты экспертизы которой признаются на официальном уровне – это лаборатория "Водоканала", организации, которая и несет ответственность за слив нечистот в реку.

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Как рассказал Постикэ, он направил петицию в прокуратуру, приложил имеющиеся у него материалы, доказывающие факты загрязнения реки, но у него нет уверенности, что какие-то меры вообще будут предприняты. Также эксперт беспокоится, что по завершению реконструкции станции проблема не исчезнет.

"Я хочу знать, предусмотрели ли они ситуацию, что летом у нас температура выше 30? Режим работы станции сегодня рассчитан на температуру до +27. А если температура выше, мы можем рассчитывать только на дождь. Смотрим в небо и ждем дождя, как какие-то туземцы", - заключил Постикэ.

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