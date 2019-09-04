Дрон: от нас скрывают юридические детали сделки по аэропорту Кишинева

В договоре о сдаче в концессию кишиневского аэропорта могут сдержаться пункты, которые прямо противоречат интересам государства, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова юрист, адвокат, председатель Центра инициатив и мониторинга за действиями публичной власти Ион Дрон.

В публичном пространстве никак не обсуждаются чисто юридические детали договора о сдаче аэропорта Кишинева в концессию. Как отметил юрист, возможно, кто-то намеренно скрывает от нас условия, на которых была совершена сделка. И если так, то кому-то выгодно, чтобы об условиях сделки не узнала общественность.

"Если есть какие-то пункты, какие-то условия, которые делают невозможным расторжение этого договора, об этом надо заявить публично. Необходимо объяснить людям, на каких условиях может быть расторгнут этот договор. Разрешает ли этот договор перепродажу прав на концессию без разрешения государства? Об этих вещах нам не говорят", - сообщил Дрон.

По словам юриста, неизвестно точно, на каких условиях был заключен договор и в каких случаях он может быть расторгнут. Возможно, там имеется пункт договора, что передача прав на концессию аэропорта невозможна без согласия главного собственника в лице государства.

"То ли они не привлекают юристов, чтобы они выходили и говорили открыто юридические детали, то ли нам намеренно не раскрывают все нюансы. Возможно, аэропорт можно было бы вернуть под полный контроль государства, но кому-то не выгодно об этом говорить, сохранить государственный контроль. А может, в договоре о концессии имеются юридические закавыки, которые не позволяют ни при каких условиях вернуть нам этот аэропорт", - сказал Дрон.