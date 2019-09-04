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Владимир Брутер
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Брутер рассказал, возможна ли автономия Приднестровья в составе Молдовы

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Инициативу президента Игоря Додона относительно статуса Приднестровья прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Игорь Додон заявил, что администрация президента разработала концепцию по поводу Приднестровья, согласно которой регион должно получить особый статус в виде очень сильной автономии.

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Поскольку Додон на данный момент представляет коалицию ПСРМ-ACUM, эта инициатива должна пройти обсуждение в коалиции. И если одна часть коалиции не будет согласна с таким планом, это угрожает существованию власти в Молдове. Об этом заявил Брутер в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Мы сейчас часто наблюдаем ACUM в новом качестве, может, что-то в их мнении изменилось. Для того, чтобы обсуждение не было голословным, по этому вопросу должны высказаться все основные политические силы. И только потом можно искать компромиссные варианты", - сказал Брутер.

Относительно того, готово ли само Приднестровье к подобному варианту развития событий – автономии в составе Молдовы, Брутер считает, что это возможно. Он напомнил, что в 2003 году, когда был предложен меморандум Козака, Приднестровье было согласно на автономию в составе Молдовы.

"Тогда было понятно, на что соглашается Приднестровье и на что теоретически мог быть согласен Воронин. Воронин свое согласие в последний момент отозвал. Естественно, что сейчас Приднестровье будет относиться к таким предложениям более критично", - сообщил Брутер.  

Кроме того, эксперт отметил, что в данный момент этот конфликт "не болит" и никакой военной напряженности в этом регионе нет. Поэтому для населения Молдовы тема "что делать с Приднестровьем" не особенно актуальна. Гораздо сильнее их волнуют вопросы, связанные с собственным уровнем жизни: проблемы низких зарплат, высоких тарифов, проблема нехватки привлекательных рабочих мест.

"Собственно, 2003 год окончательно похоронил надежду на то, что Приднестровская проблема может быть решена собственными силами. Поэтому для молдаван проблема Приднестровья выглядит не требующей их участия. Они понимают, что он них здесь мало что зависит", - добавил Брутер.

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