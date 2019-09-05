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Владимир Гараба
© Photo: anticoruptie.md

Гараба: в реке Бык уже пятнадцать лет нет ничего живого, кроме микробов

Радио
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Председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба поделился своим взглядом на проблему неприятного запаха, который ощущается в последние несколько недель в Кишиневе.

И спиртзавод, и очистные сооружения, хоть и виновны в загрязнении реки Бык, но, скорее всего, неприятный запах, распространившийся в последнее время в Кишиневе, исходит все-таки не от них.

Бульбоака - река Бык
© Sputnik /
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Об этом заявил Гараба в эфире радиостудии Sputnik Молдова, который считает, что эти два предприятия не сильно влияют на ситуацию с запахом в городе.

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По словам эколога, есть несколько источников загрязнения реки Бык в Кишиневе. Необходимо провести анализы, которые покажут, кто виновен в неприятном запахе в Кишиневе, до анализов судить трудно. Эксперт подчеркнул, что сброс неочищенных вод с территории предприятий в реку Бык – давняя проблема молдавской столицы, которая до сих пор не решена.

"И вот результат – в Кишиневе стоит страшнейший запах, и никто не знает, откуда он исходит. Эти загрязнения представляют опасность для экосистемы реки Бык. В реке Бык уже лет двадцать не живет никто, кроме болезнетворных микробов. С 2003 года мы, как ни старались, ни одного живого организма там не обнаружили", - отметил Гараба.

Рыбалка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Река, отравленная сбросами в столице, течет дальше. В новоаненском районе эта вода активно используется в сельском хозяйстве – она применяется для орошения, ею поят животных. Потом мы потребляем произведенную с использованием такой воды продукцию.

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Эколог полагает, что очистная станция, которую чаще всего считают виновной в городском зловонии, тут ни при чем, поскольку станция располагает необходимым оборудованием и реагентами для нейтрализации неприятного запаха.

"На мой взгляд, у запаха есть какой-то другой источник, очень сильный, или несколько источников, которые пока не обнаружены специалистами. В столице есть около 50 труб с предприятий, которые сливают что-то в реку Бык. Необходима очень серьезная работа экологов по выявлению виновного", - заявил Гараба.

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Теги:
экология, Бык, Владимир Гараба


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