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Илья Соливник
© Sputnik / Osmatesco

Эксперт: Кишинев – это практически весь рынок недвижимости Молдовы

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Большинство сделок на рынке недвижимости Молдовы – это сделки, касающиеся недвижимости в Кишиневе, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.

Кишинев – это и есть почти весь рынок недвижимости Молдовы, поскольку 75 процентов продаж на рынке недвижимости приходится на молдавскую столицу.

Знак процента в витрине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Если же учитывать по сумме денег, которые проходят через этот рынок, то 80 процентов всех средств, вырученных от сделок с недвижимостью, приходятся на Кишинев.

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Что же касается ситуации на самом рынке Кишинева, то эксперт отметил, что в последнее время появилась тенденция к росту цен на квартиры.

"На данный момент на рынке недвижимости в Кишиневе отмечается стабилизация и определенный рост. Это первый случай роста с 2008 года, когда цены были на пике, а потом постепенно пошли на спад. Кризис, политическая нестабильность – все это внесло свой вклад в то, что цены стали падать", - сообщил Сопивник.

Новострой
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам эксперта, наибольшим спросом среди покупателей пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Раньше двухкомнатная квартира типовой серии стоила 40-45 тысяч евро. На данный момент такое жилье стоит 30-35 тысяч евро.

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Падение цен связано с тем, что в определенный период были дорогие банковские кредиты, и только начиная с 2016 года ситуация стабилизировалась. Еще один фактор – отток людей за границу. Нельзя также исключить и фактор появления большого количества новостроев. Граждане, которые охотно приобретали "вторичку", стали охотнее покупать жилье в новых домах. Происходит постепенное переключение со вторичного жилья на первичный рынок.

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Теги:
Молдова, рынок, Недвижимость


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