Эксперт: Кишинев – это практически весь рынок недвижимости Молдовы

Большинство сделок на рынке недвижимости Молдовы – это сделки, касающиеся недвижимости в Кишиневе, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.

Кишинев – это и есть почти весь рынок недвижимости Молдовы, поскольку 75 процентов продаж на рынке недвижимости приходится на молдавскую столицу.

Если же учитывать по сумме денег, которые проходят через этот рынок, то 80 процентов всех средств, вырученных от сделок с недвижимостью, приходятся на Кишинев.

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Что же касается ситуации на самом рынке Кишинева, то эксперт отметил, что в последнее время появилась тенденция к росту цен на квартиры.

"На данный момент на рынке недвижимости в Кишиневе отмечается стабилизация и определенный рост. Это первый случай роста с 2008 года, когда цены были на пике, а потом постепенно пошли на спад. Кризис, политическая нестабильность – все это внесло свой вклад в то, что цены стали падать", - сообщил Сопивник.

По словам эксперта, наибольшим спросом среди покупателей пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Раньше двухкомнатная квартира типовой серии стоила 40-45 тысяч евро. На данный момент такое жилье стоит 30-35 тысяч евро.

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Падение цен связано с тем, что в определенный период были дорогие банковские кредиты, и только начиная с 2016 года ситуация стабилизировалась. Еще один фактор – отток людей за границу. Нельзя также исключить и фактор появления большого количества новостроев. Граждане, которые охотно приобретали "вторичку", стали охотнее покупать жилье в новых домах. Происходит постепенное переключение со вторичного жилья на первичный рынок.

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