Корнилов: Малайзия ставит резонные вопросы следствию по MH17

Малайзия сомневается, что есть достаточные основания для обвинений в адрес России по MH17, заявил премьер страны Махатхир Мохамад. Прислушаются ли к этим доводам, в эфире радио Sputnik предположил политолог Владимир Корнилов.

Малайзия сомневается, что есть достаточные основания для обвинений в адрес РФ по крушению самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости.

Любое следствие должно быть основано на сомнениях, иначе понятие презумпции невиновности можно вычеркнуть, представители Малайзии задают резонные вопросы по крушению самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik российский политолог Владимир Корнилов.

"Представители Малайзии – это четверть международной следственной группы. Конечно, с ее мнением должны считаться. Другое дело, что не слышно подобного заявления со стороны непосредственно представителей Малайзии в этой группе. Но представители этого государства ставят вполне резонные и очевидные вопросы насчет того, почему не расследовали преступное бездействие Украины, которая не закрыла воздушное пространство, почему не учтены доказательства, которые были представлены Россией", - сказал Корнилов.

По его словам, из-за ясности и открытости позиции Малайзии нервничает Голландия. Он отметил, что сейчас голландцы выложили письмо, якобы написанное родственниками жертв авиакатастрофы с требованием к премьеру Малайзии не сеять ненужные сомнения.

Малайзийский Boeing, совершавший перелет из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Официальный Киев обвинил в трагедии ополченцев, которые заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Согласно выводам промежуточного расследования под руководством генпрокуратуры Нидерландов, Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России.

МИД России назвал обвинения Совместной следственной группы (ССГ) вызывающими сожаление, а расследование – предвзятым. Российское Минобороны заявило, что все ракеты, двигатель от которых показала комиссия, были утилизированы после 2011 года.

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