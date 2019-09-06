Брутер: нельзя построить молдавское государство без Приднестровья

Нельзя сначала выстроить государство, принимая все решения в Кишиневе, а потом предлагать присоединиться к нему Тирасполю, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Приднестровский вопрос необходимо решить либо путем возвращения Приднестровья в молдавское политическое поле, либо окончательным размежеванием двух берегов Днестра.

Другого варианта нет, полагает Брутер.

По мнению эксперта, сейчас попытки решения приднестровского вопроса выглядят, как фантазии на тему асимметричной федерации, в рамках которой одновременно будут существовать общая центральная власть в Кишиневе и своя власть помимо общей центральной - в Тирасполе.

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Миру известны примеры таких асимметричных федераций – скажем, Дания и Гренландия. Но в данном случае Гренландия сильно отдалена от территории, где сосредоточена центральная власть, поэтому, когда мы приводим ее в качестве примера, как можно реализовать подобный статус для Приднестровья, мы должны понимать, что это не совсем приемлемый статус для территории, которая находится рядом.

"Если у президента и его команды есть план относительно Приднестровья, то сначала этот план должен получить некую консенсусную поддержку среди кишиневских политиков. Если такой поддержки не будет, его будет трудно реализовать", - заметил Брутер.

Брутер напомнил также и о Гагаузской автономии, отметив, что две автономии в государстве, в которых проживает больше 20 процентов населения, - это не очень функционально.

Автономии либо должны быть неким изолированным островком, либо и у остальных территорий должен быть более высокий статус.

"Все-таки асимметричная федерация – вариант, плохо работающий в обычных условиях. Поэтому я продолжаю настаивать, что консенсус по этому вопросу должен быть хотя бы в Кишиневе. А, учитывая влияние Российской Федерации на Приднестровье, есть надежда, что Россия сможет нам помочь. Но помочь она сможет только в том случае, если мы сами будем знать, как хотим разрешить этот вопрос", - заключил Брутер.

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