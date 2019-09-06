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Александр Муравский
© Sputnik / Miroslav Rotari

Муравский: молдавских производителей вытесняет с рынка наш ближайший сосед

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Экономист, экс-вице-премьер правительства Молдовы Александр Муравский рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова об экономической угрозе для страны.

Контрабанда и перенасыщение рынка импортной продукцией стали очевидной угрозой экономической безопасности Молдовы. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист, экс-вице-премьер Александр Муравский.

Собеседник отметил, что многие эксперты и политики спорят о плюсах и минусах Соглашения об ассоциации Республики Молдова с ЕС. Несколько лет назад, когда договор подписывался, экономисты и политические деятели высказывали мнение, что молдавский рынок будет "подавлен" продукцией из Европы. Но на данный момент эксперт предупредил о том, что сейчас угроза исходит не из ЕС, а с другой стороны.

"Если мы проанализируем объем и структуру импорта в Республику Молдова за последние годы, то увидим, что импорт резко возрос не из ЕС. В последние годы отечественный рынок наводнен украинскими товарами: молочка, сахар, грибы, мясо. Продукты, которые не имеют никакого отношения с договором об ассоциации с ЕС. Они поступают к нам контрабандным путем через Приднестровье", - отметил Муравский.

Экономист подчеркнул, что контрабанда исчисляется суммами в сотни миллионов леев, а на схемы, в результате которых в казну не поступают налоги, власти не реагируют должным образом.

"На молдавский рынок эти контрабандные товары поступают через так называемых патентообладателей. Контрабанда проходит на сотни миллионов леев. Налоги не выплачиваются, а власти еще на три года продлевают патенты. Где элементарная логика?" – задался вопросом Муравский.

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