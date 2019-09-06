Политолог рассказал, сможет ли Молдова вступить в НАТО

Президент Игорь Додон заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенском Столтенбергом, что страна намерена добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета Молдовы. Политолог Сергей Манастырлы считает, что нейтральный статус Молдовы дает ей определенные преимущества.

"Преимущества в том, чтобы оставаться нейтральной страной, для Молдовы, безусловно, есть. Мы не участвуем ни в каких вооруженных конфликтах, и наши солдаты не гибнут в горячих точках", - отметил Манастырлы.

Политолог уточнил, что есть случаи, когда молдавские граждане служат в частных военных компаниях, в иностранном легионе, но в этих случаях договоры о службе в таких структурах заключаются непосредственно с гражданами, это не случай вмешательства государства в чужие вооруженные конфликты.

"Мы все помним историю с молдавскими пилотами, которые попали в плен к талибам, и с каким трудом их вытаскивали. А если бы мы еще и официально там участвовали, то регулярно получали бы посылки в цинке. Я не думаю, что Молдове это нужно, больших очков доверия на международном уровне нам это не прибавит", - сообщил Манастырлы.

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Что же касается теоретической возможности того, что нас могут позвать в НАТО, то эксперт такую возможность исключил. Молдову, по его словам, в НАТО не позовут, пока на территории страны существует замороженный приднестровский конфликт. Этот конфликт, считает политолог, является своеобразным якорем, удерживающим Молдову от вступления в какие бы то ни было военные альянсы.

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