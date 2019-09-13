Байсеркеев: общая граница с ЕАЭС для Молдовы необязательна

Директор таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Бактыбек Байсеркеев заявил, что Молдове необязательно иметь общую сухопутную границу со странами Евразийского экономического Союза для того, чтобы стать членом этой организации.

Заявление прозвучало в рамках видеомоста, организованного Международным информационным агентством и радио Sputnik, в котором участвовали журналисты Кишинева, Москвы, Бишкека, Еревана и Нур-Султана.

Видеомост состоялся в преддверии крупнейшего в евроазиатском пространстве делового форума "Евразийская неделя", который пройдет с 25 по 27 сентября в Бишкеке. Байсеркеев отвечал на вопросы, связанные с перспективами Евразийского экономического Союза и борьбой с коррупцией в рамках объединения.

Кроме того, эксперт отметил, что Молдова сможет пользоваться преференциями ЕАЭС, как только преодолеет свой статус наблюдателя.

"Отсутствие общей сухопутной границы, как, например, в случае полноценного члена ЕАЭС - Армении, - не может быть препятствием для вступления Молдовы в ряды Евразийского экономического Союза", - отметил директор таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.

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