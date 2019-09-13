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Бактыбек Байсеркеев
© Photo: Евразийская экономическая комиссия

Байсеркеев: общая граница с ЕАЭС для Молдовы необязательна

Радио
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Директор таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Бактыбек Байсеркеев заявил, что Молдове необязательно иметь общую сухопутную границу со странами Евразийского экономического Союза для того, чтобы стать членом этой организации.

Заявление прозвучало в рамках видеомоста, организованного Международным информационным агентством и радио Sputnik, в котором участвовали журналисты Кишинева, Москвы, Бишкека, Еревана и Нур-Султана. 

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© Sputnik /
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Видеомост состоялся в преддверии крупнейшего в евроазиатском пространстве делового форума "Евразийская неделя", который пройдет с 25 по 27 сентября в Бишкеке. Байсеркеев отвечал на вопросы, связанные с перспективами Евразийского экономического Союза и борьбой с коррупцией в рамках объединения.

Кроме того, эксперт отметил, что Молдова сможет пользоваться преференциями ЕАЭС, как только преодолеет свой статус наблюдателя.

"Отсутствие общей сухопутной границы, как, например, в случае полноценного члена ЕАЭС - Армении, - не может быть препятствием для вступления Молдовы в ряды Евразийского экономического Союза", - отметил директор таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.

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Теги:
Молдова, граница


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