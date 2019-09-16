Шаповалов: Молдове необходимо увеличивать экспорт в Россию

О перспективах сотрудничества Молдовы и России - в эфире радио Sputnik рассказал политолог Борис Шаповалов.

Москва рассчитывает на продолжение диалога с Кишиневом, в том числе в экономическом сотрудничестве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Молдовы Нику Попеску.

"Мы ценим возможность продолжить наш диалог по всему спектру двусторонних отношений, по международным делам, конечно, и по приднестровскому урегулированию. Мы отметили, что в ваших выступлениях, в выступлениях премьер-министра подчеркивалась заинтересованность в нормализации отношений, в решении тех проблем, которые у нас накопились", - отметил Лавров.

Как прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Борис Шаповалов, Молдова должна вести работу по увеличению экспорта в Россию.

"Если бы Молдова увеличила свои экспортные возможности на территории России, мы бы уже были богатейшей страной. Экономический расчет подсказывает нам, что необходимо делать", - уверен Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на подписанное в 2014 году соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом, молдавская сельхозпродукция не смогла завоевать европейский рынок. Более перспективным в этом плане выглядит рынок ЕАЭС.

"Что касается сотрудничества со странами ЕАЭС, то Молдова в нем кровно заинтересована, потому что это всегда был основной рынок сбыта прежде всего сельхозпродукции из нашей страны", - рассказал Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как заметил политолог, у Молдовы есть экономическая потребность в сотрудничестве со странами ЕАЭС.

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