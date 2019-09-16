Байсеркеев: "Евразийская неделя" рассмотрит таможенные вопросы ЕАЭС

Планируется обсудить роль информационного взаимодействия контролирующих органов при проведении процедур госконтроля на границах государств ЕАЭС и предварительного взаимного информирования для ускорения таможенных операций, - рассказал директор таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Бактыбек Байсеркеев.
"Евразийская неделя" состоится с 25-го по 27-го сентября в Бишкеке. На ней будут рассматриваться вопросы совершенствования таможенной инфраструктуры, проблемы методологии менеджмента и безопасности цепей поставок, информационной технологии и интегрированной логистики. Важную часть дискуссии на форуме будут занимать вопросы, связанные с процессами управления рисками.
На "Европейской неделе" ожидается также доклад представителя Федеральной таможенный службы России по вопросам сокращения времени таможенного оформления и выступление по проблемам таможенного сотрудничества представителя ОБСЕ в Киргизии посла Пьера фон Аркса.
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