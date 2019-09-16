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Бактыбек Байсеркеев
© Sputnik / Нина Зотина

Байсеркеев: "Евразийская неделя" рассмотрит таможенные вопросы ЕАЭС

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На предстоящей "Евразийской неделе", самом крупнейшем деловом форуме на пространстве Евразийского экономического Союза, будут обсуждаться принципиальные вопросы таможенного сотрудничества, завил представитель этой организации Бактыбек Байсеркеев.

Планируется обсудить роль информационного взаимодействия контролирующих органов при проведении процедур госконтроля на границах государств ЕАЭС и предварительного взаимного информирования для ускорения таможенных операций, - рассказал директор таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Бактыбек Байсеркеев.

"Евразийская неделя" состоится с 25-го по 27-го сентября в Бишкеке. На ней будут рассматриваться вопросы совершенствования таможенной инфраструктуры, проблемы методологии менеджмента и безопасности цепей поставок, информационной технологии и интегрированной логистики. Важную часть дискуссии на форуме будут занимать вопросы, связанные с процессами управления рисками.

На "Европейской неделе" ожидается также доклад представителя Федеральной таможенный службы России по вопросам сокращения времени таможенного оформления и выступление по проблемам таможенного сотрудничества представителя ОБСЕ в Киргизии посла Пьера фон Аркса.

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