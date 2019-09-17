Мокану: молдавский средний класс неустойчивый и малочисленный

Молдавский средний класс кристаллизируется, но он пока неустойчивый и малочисленный: это два признака жизнеспособности данной социальной категории, заявил председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

В высокоразвитых странах средний класс является залогом благополучия и стабильности общества.

Он составляет не менее 40% населения, в США этот уровень доходит до 60%, а в скандинавских странах – до 80%. После исчезновения социалистического "бесклассового" общества в Молдове, как и во всем постсоветском пространстве произошло расслоение на базовый (бедный), средний и высший (привилегированный) классы общества.

Соответствующая общественная стратификация (деление общества на специальные слои (страты) - прим.ред.) стала объектом исследований молдавских социологов, одно из которых отражено в книге "Предпосылки образования среднего класса в Молдове" (2017 г.), написанной Виктором Мокану в соавторстве с Людмилой Малкоч.

Исследование различает четыре фактора, благодаря которым граждане становятся частью среднего класса: социально-профессиональный статус, образование, собственность и самоидентификация с соответствующим классом. Высокие доходы, по словам Мокану, не являются ещё признаком принадлежности к среднему классу.

С другой стороны, образованность у нас не всегда коррелируют с уровнем материальной жизни, так как нынешнее социально-экономическое положение не позволяет нашим согражданам конвертировать свои знания и высокую профессиональную квалификацию в материальный достаток.

Согласно социологу, представителями молдавского среднего класса можно считать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, рабочих высокой квалификации, госслужащих, управляющих компаниями, успешных людей из сферы искусства и университетских профессоров.

Результаты социологических исследований показывают, что большое число жителей Молдовы из базового класса с низким уровнем доходов не считают себя бедными, так как, учитывая социумную престижность их деятельности, они сами себя причисляют к среднему классу.

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