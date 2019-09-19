Дрон: закон о прокуратуре не обеспечивает независимость прокурора

Закон прокуратуры нужно отменить, потому что он не обеспечивает главное – независимость прокурора, - заявил адвокат, председатель "Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти" Ион Дрон.

Нынешний Закон о прокуратуре сделал генерального прокурора тем, кем он не был даже при советской власти - процессуальным лицом.

Генеральный прокурор может изъять в любое время дело у любого прокурора и передать его другому, прекратить или возобновить дело по собственному усмотрению. Любой вышестоящий прокурор, районный или Генеральной прокуратуры может сохранять у себя любое дело сколько угодно времени, а затем дать нижестоящему прокурору указания, как поступить с ним дальше.

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Закон о прокуратуре не содержит ни одного чёткого положения, кто несёт ответственность за результат по конкретному делу: ведущий дело прокурор, вышестоящий или генеральный прокурор. Венецианская комиссия отметило в своих выводах, что авторы и бывшая власть, как соавтор этого закона не ответили на принципиальный вопрос. Закон обрисовал иерархическую структуру, кто и кому подчиняется в прокуратуре, но не обеспечил независимость каждого прокурора.

"Формально закон разрешает любому прокурору обжаловать решение вышестоящего, но на самом деле это невозможно, хотя бы потому, что у генерального прокурора нет вышестоящего лица или органа. Я не раз говорил представителям предыдущей власти, что придёт время и они станут жертвами созданных ими же законов, собственной системы. К сожалению, я должен повторить это и нынешним правителям".

Адвокат Ион Дрон заявил, что в нынешней ситуации нет возможности отменить или хотя бы изменить закон по двум причинам. Во-первых, западные партнёры инвестировали огромные деньги в разработке этого закона. Во-вторых, разработчики, члены негосударственных организаций юридического характера, стали сейчас советниками главных должностных лиц в государстве, отвечающих за реформу юстиции. А представить реформу правовых органов с таким законом о прокуратуре невозможно.

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