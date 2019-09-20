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Андрей Хапицкий
© Sputnik / Osmatesco

Хапицкий: у Купчинь есть потенциал, там остались все предприятия СССР

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (97)
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В молдавском городе Купчинь Единецкого района сохранилось много предприятий еще со времен Советского Союза. Теперь этот город и регион привлек российских предпринимателей.

Председатель молдавского культурного центра "Зимбру" в Омской области Андрей Хапицкий рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, почему российские экономические агенты выбрали для сотрудничества именно Единецкий район.

"Дело в том, что я являюсь уроженцем города Единец и прекрасно знаю потенциал этого района, тот который был. На территории Омской области я проживаю уже более 15 лет. Хотелось бы взять во внимание этот район из-за того, что экономический потенциал города Купчинь велик. Там сохранились все предприятия Советского Союза: "Moldova Zahăr", "Natur Bravo" и другие. Есть крупные импортеры сельскохозяйственной продукции на территорию стран ЕС и РФ", - объяснил Хапицкий.

Он добавил, что помимо этого в районе есть большое количество русскоязычного населения, что предполагает сотрудничество и в других сферах.

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"У нас сейчас проводится очень продуктивная работа между чиновниками, бизнес структурами и нашей общественной организацией "Зимбру" от Омской области. Мы работаем в направлении сотрудничества экономического, культурно-просветительского, туристического и военно-патриотического", - уточнил собеседник.

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Как отметил Хапицкий, сегодня будут сделаны первые шаги к зарождению сотрудничества, что в дальнейшем позволит заключить соглашение о побратимстве двух регионов.

В рамках Форума 20 сентября состоится заседание Молдо-российского экономического совета: "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". Кроме того, на Форуме будут работать специальные секции: "Республика-Молдова – регионы России", "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества", "Трансфер технологий. Международный опыт", "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство", "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества", "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса", "Реализация кластерной политики в России и в Молдове", "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса", "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия", "Медиа в повестке сотрудничества".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (97)

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Теги:
МРЭФ, Омская область, Единецкий район, Купчинь


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