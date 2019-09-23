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Ион Дрон
© Sputnik / Osmatesco

Дрон: у судебной власти менталитет преступного мира

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Вся молдавская судебная система построена по архитектуре преступного мира, заявил адвокат, председатель "Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти" Ион Дрон.

В нашей судебной системе есть "смотрящие", "положенцы"  и так далее, только называются по-другому. 

Curtea Supremă de Justiție
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Генеральный прокурор следил за всеми прокурорами, а над генеральной прокуратурой были свои надсмотрщики бывшей власти, некоторых из них мы знаем по имени. Они брали дела из одной прокуратуры и несли в другую, приходили в понедельник утром к председателям судов со списком и указывали ему, по каким делам выносить приговоры, и какие сроки должны получить приговоренные.  

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В апелляционные суды поступали свыше подробные разнарядки, кто уходит домой, кто под домашний арест, а кто должен распрощаться с родными на долгое время. "Положенцем" в прокуратуре был генеральный прокурор. В архитектуре судебной власти был внедрён менталитет преступного мира.   

"Эта власть не станет лучше предыдущей, - отметил Дрон, - если она позволит себе и дальше нарушать Конституцию, как, к примеру, в случае изменения механизма назначения генерального прокурора. В действиях новой власти просматривается тенденция не ломать преступные связи старой судебной системы, а наоборот, усвоить их". 

Почему бывшая власть перестроила систему?

Правосудие
© Depositphotos/ JanPietruszka
Реформа юстиции в Молдове: судей и прокуроров ждет жесткая чистка

Потому что трудно управлять ею, если на пульте 36 кнопок, по числу районных прокуроров, которые не всегда назначены с подачи Демократической партии. На место многочисленных мелких кнопок вмонтировали одну крупную: сделали генерального прокурора процессуальным лицом, который имеет право отменять постановление любого прокурора. Вместо того, чтобы отменить Закон о прокуратуре и разрезать все провода, которые ведут к главному рубильнику, новая власть меняет чужой рубильник на свой.   

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Теги:
судебная система Молдовы, Ион Дрон


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