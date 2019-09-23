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Александр Муравский
© Sputnik / Rodion Proca

Муравский: у правительства так и не появилась программа

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Cоглашение, подписанное на днях между "ACUM" и ПСРМ, носит в целом положительный характер, потому что в противовес прошлым не выстроенным действиям политиков, общество получило сигнал о том, что будет делать власть завтра, утверждает экономист Александр Муравский.

Вместе с тем, бывший вице-премьер Муравский отмечает, что у правительства так и не появилась экономическая программа, по той простой причине, что у правительства нет пока команды, некоторые назначенные министры приехали из-за рубежа и оторваны от молдавских реалий.  

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На сайте правительства был опубликован состряпанный на скорую руку объемный текст в 120 страниц, но чисто технического характера, без приоритетов развития страны, где нет прогноза на два-три года таких важных показателей как численность населения, ВВП, инфляция или средняя зарплата, которая по электоральным обещаниям должна была вырасти до 11 тыс. лей.

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Но главное не то, что на бумаге, а то, что на деле. Можно ведь судить о будущих делах по намерениям и по конкретным заявлениям министров. Ни премьер, ни министры, к сожалению, не сделали в первые сто дней своей работы ни одного заявления о приоритетах в экономике в целом, или по отраслям, в частности. Все разговоры велись вокруг судебной власти и прокуратуры. Более того, даже разговоры о реформе юстиции велись не по существу, а вокруг механизмов назначения тех или иных должностных лиц. Сначала, дают нам понять представители власти, назначим хорошего генерального прокурора, а затем займемся делом.

"Это огромная ошибка власти, говорящая о поверхностном понимании работы общества и государства в целом. Судебная власть и прокуратура очень важные, бесспорно, механизмы в работе государственной машины, но они далеко не единственные, и более того, не определяющие.  Кроме того, бесстрастный анализ нынешних попыток реформирования юстиции приводит к выводу, что суд и прокуратура становятся еще зависимее от политических органов, чем раньше" – утверждает экономист.  

Нет идеальных людей, и нет идеальных систем. Были подвержены преследованию за коррупцию, и не раз, госслужащие высокоразвитых западных держав или руководители престижных международных организаций. Должностных лиц нужно оградить от соблазнов и рисков законом, который подразумевает осознанную ответственность и жесткие обязанности.     

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Теги:
Александр Муравский


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