Ларюшина: от правительства ждут серьезной работы, требующей решительных мер

Деолигархизация – один из наиболее сильных шагов, на который решилось нынешнее молдавское правительство, но остальные экономические меры, предпринимаемые им, пока не дают своих результатов или являются достаточно спорными, заявила экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Сто дней – это не слишком большой срок для того, чтобы делать какие-либо глубокие выводы об эффективности действий нового правительства, однако подвести определенные итоги того, что было сделано на сегодняшний момент, вполне можно. Как полагает экономист Татьяна Ларюшина, прежде всего, стоит отметить предпринятые меры по деолигархизации, однако их эффекты еще мало заметны и требуется дальнейшая систематическая работа, чтобы действительно получить какой-то результат.

"К сожалению, мало уделяется внимания застарелым проблемам, которые пагубно сказываются на деловом климате, и, в первую очередь, на конкуренции", - сообщила экономист в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению эксперта, совет по антимонопольной политике практически провалил свою работу, и та монополизация, которую можно наблюдать в экономике Молдовы, негативно сказывается на условиях ведения бизнеса и на стоимости транзакционных издержек.

"У нас очень мало конкурентного, свободного бизнеса, который не был частью большого холдинга, доминировавшего в экономике. Это очень токсичная ситуация, которая в течение ста дней не поддается устранению", - заметила Ларюшина.

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Похоже, что у нынешнего правительства оказалось гораздо больше проблем и меньше ресурсов, чем можно было бы ожидать, полагает экономист. Тем не менее, решимость с их стороны была продемонстрирована, и значит, остается надеяться, что у правительства получится наладить другой стиль правления, учитывающий интересы и включающий знания и ресурсы всех участников рынка.

Однако, главным показателем того, что пока еще в экономике существует недоверие к объявленному правительством курсу, является поведение инвесторов, которые не спешат в страну.

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