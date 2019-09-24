Степанюк: квалифицированные кадры не востребованы на рынке труда

Самая острая проблема для Молдовы на данный момент – это снижение качества образования, полагает Виктор Степанюк. Все дело в том, что молодые талантливые специалисты не идут в систему образования, из-за чего профессия преподавателя за последние 20-30 лет потеряла свой престиж. Это одна из проблем, которая уже сказывается на качестве образования, и ситуация будет только усугубляться.

"Без серьезного прорыва в образовании невозможна вообще модернизация страны. Любая модернизация – это революция, и в данном случае, без революции интеллектуальной, образовательной, научной, преобразований не получится. История современных западных государств подтверждает это", - заявил эксперт.

По словам специалиста, именно теоретический уровень образования у нас очень высокий. Но нашим преподавателям не хватает прикладных знаний. Они хорошо знают теоретическую часть, но экономика их лишает прикладных знаний. Кроме теоретических знаний своего предмета, им необходима еще практика и возможность отправить на практику своих студентов, пройти какие-то курсы повышения квалификации. И наши специалисты должны иметь такую возможность.

Почему отстает качественный уровень наших преподавателей? Старшее поколение уже недостаточно мобильно, их нельзя часто отправлять на переквалификацию, а молодежь не идет на многие специальности. Система образования может поставить промышленности и сельскому хозяйству огромное количество специалистов, но на рынке они не востребованы.

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"Возьмем для примера агрономов. Где сейчас сохранились крупные хозяйственные единицы? Их по республике почти нет. А там, где еще сохранились, хороший агроном нужен только в качестве временного консультанта. Весной и летом он востребован, а зимой и осенью он не нужен. И какой специалист останется работать в сельском хозяйстве в этой области, если ему не гарантируют зарплату и перспективу работы хотя бы на следующие пять лет? Молодежь не идет на эти специальности, потому что нет потребности рынка", - сообщил Степанюк.

Кроме того, бывший вице-премьер правительства Молдовы рассказал, каким образом данная проблема решена в Германии. В аналогах наших профессиональных колледжей есть теоретическая часть занятий, и есть прикладная. Ребята обучаются теории и со второго курса идут на производство. Не на практику, как у нас, а целых шесть месяцев они работают на предприятиях, где постоянно шлифуют свои знания. У нас же, по мнению эксперта, пока нет достаточной государственной поддержки подобных начинаний.

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