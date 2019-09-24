Эксперт: экономику Молдовы могут спасти био-продукты и агро-туризм

Александр Иосифидис, бизнесмен, владелец туристической компании, участник второго Молдо-Российского экономического форума рассказал в интервью радиостудии Sputnik, что необходимо сделать Молдове для выхода из экономического тупика.

Греция пережила очень серьезный экономический кризис, но, не смотря на все трудности, страна сумела справиться с ним. Молдавский экономический кризис оказался куда более затяжным. Однако греческий опыт может кое-чему научить и нас. Греческий бизнесмен Александр Иосифидис полагает, что молдавскую экономику могло бы спасти развитие туризма в стране и упор на производство качественной и недорогой сельхозпродукции.

"Я считаю, что Греция вышла из кризиса благодаря тому, что греки смогли предложить рынку дешевые продукты. Производители стали торговать на рынках напрямую, без посредников, что позволило значительно сократить стоимость продукции", - рассказал Иосифидис.

По словам предпринимателя, были даже моменты, когда греческие сельхозпроизводители раздавали бесплатно продукцию нуждающимся семьям.

Была организована экономическая поддержка от государства, которое выделяло оставшимся без работы гражданам сто евро на продукты и сто евро на прочие необходимые расходы. Для получения этого пособия нужно было только зарегистрироваться в центре занятости. Также для нуждающихся ввели скидки на электроэнергию и на воду.

"Кроме того, цены на многие виды продуктов были снижены. Например, цена на кофе в кафе (греки очень любят кофе и много его пьют) была снижена с 2-5 до 1-1,5 евро. Таверны, отели понизили цены. И началось оживление экономики – стали открываться новые кафе с низкими ценами. Каждый кризис на самом деле дает мощный толчок к развитию экономики", - подчеркнул Иосифидис.

Для Молдовы, по мнению бизнесмена, выходом мог бы стать упор на наши национальные традиции. Стоило бы открывать больше заведений питания с национальной кухней, молдавской музыкой, показывать туристам, как живет здесь народ, как производится вино, другая продукция, чтобы люди своими глазами это видели.

"Когда эти продукты появятся на зарубежных рынках, люди уже будут их знать. Это могло бы дать сильный толчок экономике страны. Био-продукты и агро-туризм могли бы стать "фишкой" Молдовы", - отметил Иосифидис.

Как полагает бизнесмен, туристам было бы интересно приезжать, чтобы увидеть местное био-производство. Кроме того, Иосифидис похвалил качество молдавских вин, которое, по его словам, ничуть не уступает греческому.

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