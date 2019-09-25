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Тим Корби
© Sputnik / Osmatesco

Керби: Кишинев – "расслабленная столица", и это очень хорошо

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (116)
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Тим Керби, российский журналист американского происхождения, рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова о своих впечатлениях от молдавской столицы.

Кишинев – город очень камерный и спокойный, и в этой особой атмосфере и состоит его своеобразие. Так считает журналист, радиоведущий Тим Керби, который принимал участие в работе Молдо-Российского экономического форума в качестве модератора одной из секций форума.  

"Я вижу здесь очень много маленьких домиков, где есть общий двор и вокруг него – дома, которые все окнами выходят на этот двор. Это немножко другой строй, допустим, в Москве такого не увидишь. Я думаю, это влияет на людей и на то, как они живут – вроде как свой дом у них есть, но при этом соседи – очень близкие", - отметил Керби.

По словам журналиста, ощущения от молдавской столицы – это своеобразный релакс. Сравнив Кишинев с Москвой, он отметил, что молдавская столица – город намного более спокойный, чем Москва.

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© Sputnik / Osmatesco
На МРЭФ-2019 обсудили проблемы молдо- и русскоязычных СМИ в республике

"Москва – это война за все, это очень активный город. Но хуже всего – Нью-Йорк. Я даже не знаю, как люди могут жить в Нью-Йорке. Но есть такие люди, которые этот город любят и которым близка такая жизнь", - сказал Керби.

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Кроме того, журналист подчеркнул, что он не любитель больших городов. Кишинев же ему видится как столица, внушающая чувство безопасности, столица расслабленная, и это, безусловно, хорошо.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (116)

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Теги:
Кишинев, столица


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