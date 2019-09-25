Мокану: почему выдача земли в Молдове показала свою неэффективность

Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему далеко не каждый владелец земельного надела в Молдове может быть успешным фермером.

В любом обществе есть люди, которые могут проявлять инициативу и готовы брать на себя ответственность. Именно такие личности обладают необходимыми качествами, чтобы быть предпринимателем.

Они способны открыть свое собственное дело и работать над тем, чтобы оно процветало.

"Эта прослойка составляет максимум 10-15 процентов людей. Остальные – это исполнители. Это люди, которые могут работать над поставленной другими задачей. Они могут добросовестно и качественно работать, но это – исполнители, основная масса. И это нормально, а не плохо", - отметил Мокану.

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Именно поэтому, когда в Молдове решили реализовать идею фермерства и каждому выдали землю, данная стратегия, по мнению эксперта, показала свою неэффективность. От каждого крестьянина в этой ситуации ожидалось, что человек проявит инициативу. Но каждый не может быть инициатором.

"До сих пор люди собираются в селах перед сельсоветом и ждут, чтобы им дали наряд, объяснили, что каждый должен делать, как и куда идти работать. Они не могут самостоятельно вести бухгалтерию, да, в конце концов, не каждому это дано и не каждый может быть предпринимателем", - заявил Мокану.

Как отметил социолог, не каждый, кто умеет хорошо работать на земле, способен проявить предпринимательские способности, необходимые, чтобы стать успешным фермером. Да и не каждый должен, поскольку невозможно требовать от человека проявить инициативу - качество, которого у него попросту нет. И в этом случае, единственно правильным решением будет, если государство вмешается в этот процесс и возьмет на себя в какой-то мере руководящую роль, а не бросит фермеров в одиночной "битве с урожаем".

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