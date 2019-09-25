Шеларь: важно, чтобы полученные нами кредиты были использованы эффективно

Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь рассказала о том, принесут ли молдавской экономике пользу новые международные кредиты, доступ к которым нам недавно открыли.

Многие, кто критикует правительство за обращение к внешнему кредитованию, отмечают, что за полученные от международных организаций средства от Молдовы требуют соблюдения ряда условий, многие из которых откровенно невыгодны нашему государству. Экономист Галина Шеларь, в свою очередь, заявляет, что это нормальная практика – требовать соблюдения определенных условий, на которых могут быть переданы финансы, тем более льготные кредиты. Как сообщила Шеларь в интервью радиостудии Sputnik Молдова, всего наша страна должна получить шесть новых целевых траншей.

"Главный вопрос состоит в том, насколько эффективно будут израсходованы полученные нами деньги. Потому что помимо макрофинансовой помощи, мы получили доступ к целевым программам финансирования. Я надеюсь, и правительство надеется, что мы получим новые транши и по программе реформы образования, публичного управления", - отметила экономист.

Эксперт заявила, что к сожалению, неизвестно в подробностях, как были потрачены предыдущие целевые транши, и почему они были потрачены таким образом. Доступ к финансированию Молдова получила, деньги, скорее всего, получит в ближайшем будущем, но вопросы у граждан страны относительно того, как будут израсходованы новые кредиты, остаются открытыми.

Важно, чтобы эти деньги были использованы эффективно, подчеркнула Шеларь. Эффективность можно будет проверить с точки зрения того, почувствуют ли изменения граждане, одобрят ли они эти изменения, согласятся ли с теми направлениями и результатами, которые мы получим вследствие внедрения проектов, на которые будут потрачены инвестиции.