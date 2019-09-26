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Александр Муравский
© Sputnik / Rodion Proca

Муравский: пара процентов роста экономики никак не повысят уровень жизни

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Правительство должно как можно скорее провести реформы в стране, иначе перспективы Молдовы выглядят нерадостно, хотя и предполагать самые худшие сценарии тоже не стоит, считает экономист Александр Муравский.

Самые насущные проблемы Молдовы на данный момент, волнующие население, – это нерешенный газовый вопрос и рост тарифов на электричество, который неизбежно повлечет за собой рост цен на все основные группы товаров.

Газ
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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Александр Муравский полагает, что время для реализации апокалиптических сценариев еще не пришло, а потому не стоит строить пессимистичные прогнозы.

Даже если власти предпочтут бездействие и откажутся от решительных мер, страна будет как-то держаться на плаву. И если только не будет совершено явных глупостей внешнеполитического характера, мы будем продолжать жить на подачки Запада и помощь России.

"То есть, мы будем как-то барахтаться – где-то сможем продать немного больше сельхозпродукции, получим пару миллионов. Обеспечим свои три-четыре процента роста, которые ничего не решают для повышения жизненного уровня. Население будет продолжать хором валить из страны. Дотянем до следующих выборов", - заявил экономист в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Самый пессимистичный сценарий – резкое ухудшение социально-экономической ситуации. Не следует забывать, что Европа сейчас тоже не особенно благополучна. Трамп начал проводить несколько другую политику. В силу начавшейся торговой войны между США и Китаем все мировые экономики несут потери. А волной, захлестнувшей мировую экономику, может смыть и нас. И в этой ситуации, если не обеспечить себе хорошую подушку безопасности, нас просто сметет.

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Теги:
Александр Муравский


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