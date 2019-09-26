Вышинский: на Украине создана репрессивная машина против журналистов

Журналист Кирилл Вышинский, который был незаконно задержан на Украине, рассказал, чем он может быть полезен Комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству в области прав человека.

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого Киев более года держал под стражей, рассказал в интервью радио Sputnik о том, что репрессивный механизм, созданный еще при экс-президенте Петре Порошенко, продолжает работать и сейчас.

Вышинский отметил, что эту проблему он обсуждал на заседании Комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству в области прав человека (СПЧ). Он пояснил, что одна из главных задач – это привлечение внимание общественности к той ситуации, которая сложилась вокруг свободы слова в этой стране.

"Выступая на заседании СПЧ, я рассказал о людях, сидевших в соседних камерах, и о том, что на Украине работает "репрессивная машина", что существуют все элементы системы давления на журналистов и не только на них", - отметил Вышинский.

Вышинский подчеркнул, что "репрессивный механизм" был запущен четыре года назад и он очень удобен и сейчас для борьбы с теми, кто имеет иную точку зрения.

"Изменения в УПК были внесены в апреле 2014 года. Создан репрессивный аппарат. Если человека будут обвинять по 111 статье, то никакого альтернативного наказания не следует ожидать. Только тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет. Преследование за убийство по украинскому уголовному кодексу начинается с 10 лет. А журналисты - от 12 до 15", - сказал он.

Вышинский пояснил, что он в первую очередь может быть полезен на экспертном уровне именно по Украине.

"У меня собран "фактаж" - истории людей, которые необоснованно обвиняют, подозревают. Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить", - отметил журналист.

Он также напомнил, что его арестовали исключительно за его журналистскую профессиональную деятельность.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Седьмого сентября он вернулся в Россию.

Глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом по международному сотрудничеству в области прав человека по вопросам защиты прав россиян за рубежом.