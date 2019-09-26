18:29 26 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.73
Поиск
LIVE:
Эксперт Российского института Стратегических исследований Надежда Узунова
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт: Вместе с Шираком ушла эпоха французской внешней политики

Радио
Получить короткую ссылку
15 0 0

Эксперт Российского института Стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова рассказала о противостоянии экс-президента Жака Ширака войне в Ираке.

Жак Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, скончался утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет. Ширака часто считали непревзойденным дипломатом. Он развивал связи с лидерами стран Ближнего Востока. 

Экс-президент запомнился в том числе и протестным выступлением против войны в Ираке. Тогда Франция могла лучше всего закрепиться на Ближнем Востоке, об этом рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Российского института Стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова.

"Вместе с Жаком Шираком ушла эпоха французской внешней политики. При нем Франция могла лучше всего закрепиться на Ближнем Востоке. "Политическое маневрирование" нынешних французских деятелей – это заслуга Ширака. Именно он выступил против бомбежки Ирака", - отметила Узунова.

Позиция Ширака, которая выражалась в противостоянии вторжения США в Ирак в 2003 году, ослабило НАТО. Вторжение США в Ирак все равно произошло. Тем не менее, французский лидер получил международную поддержку от других критиков военной операции. Ширак выступал за социально ответственную экономическую политику и осуждал нападение США на Ирак.



Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Всемирный день моря: плаваем с морскими обитателями - фото
“Позор для США”: визовый скандал между Москвой и Вашингтоном - видео
“Позор для США”: визовый скандал между Москвой и Вашингтоном - видео
Лишились неприкосновенности
Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться